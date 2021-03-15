Представлен недорогой смартфон HTC Wildfire E3

В августе прошлого года HTC представила в России недорогой смартфон HTC Wildfire E2. Теперь на российский рынок вышел новый аппарат той же серии — Wildfire E3.

К его достоинствам относится большой 6,51" экран с каплевидным вырезом, 13-Мп тыльная квадрокамера, аккумулятор большой ёмкости и, конечно, цена.

HTC Wildfire E3 заключён в поликарбонатный корпус размерами 165,7 × 76,57 × 8 мм и весит 186 грамм. Дисплей IPS отличается разрешением HD+ (720 × 1560). Оснащается смартфон процессором Helio P22 (8 ядер ARM Cortex-A53 @2,0 ГГц и графика IMG PowerVR GE8320), 4 Гбайт оперативной памяти и выпускается в версиях с 64 и 128 Гбайт твердотельной памяти.

Лицевая камера обладает разрешением 13 Мп — такой же показатель и у главного сенсора фотомодуля на задней крышке, который также включает 8-Мп сверхширокоугольный объектив, 2-Мп макро-камеру, 2-Мп датчик глубины и светодиодную вспышку. Телефон поддерживает запись видео 1080p.

Устройство комплектуется операционной системой Android 10. Продолжительное время работы обещает аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, поддерживающий зарядку мощностью 10 Вт. В наличии две SIM-карты для сетей 4G VoLTE, модуль Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, порт USB-C, аудиоразъём 3,5 мм, слот для карты microSD, сканер отпечатков пальцев на задней панели и возможность разблокировки экрана по лицу.

Стоимость HTC Wildfire E3 составляет €150. Поставляется смартфон в синем и чёрном цветах. О доступности за пределами России информации пока нет.