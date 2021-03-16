Администрацию ПВТ предлагается наделить полномочиями по контролю за криптобиржами

Администрацию Парка высоких технологий предлагается наделить полномочиями по контролю за деятельностью криптобирж и цифровыми знаками. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания у главы государства, сообщает БЕЛТА.

"Правительство внесло предложение, чтобы контролирующим органом по деятельности криптобирж и цифровых знаков являлась Администрация Парка высоких технологий. Президент поддержал это предложение правительства. Полагаю, что в ближайшее время она будет наделена такими функциями", - отметил первый вице-премьер.

 

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Опубликовал: KVbot,

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