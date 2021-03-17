К акции «Вам бонус!» от МТС присоединились более десятка смартфонов Apple

К акции «Вам бонус!» присоединились более десятка смартфонов Apple. Среди них – устройства из линейки iPhone 12, iPhone 11 и iPhone SE, которые теперь можно приобрести в МТС с выгодой до 750 рублей.

Все представители самой актуальной линейки iPhone 12 стали участниками акции. Так, базовую модель iPhone 12 со 128 ГБ памяти можно приобрести со скидкой 650 рублей за 2649 рублей. Компактный iPhone 12 mini 256 ГБ – со скидкой 400 рублей за 2899 рублей. Оснащенный тройной основной камерой iPhone 12 Pro 128 ГБ получил скидку 400 рублей и стал доступен за 3499 рублей. А максимально «заряженный» iPhone 12 Pro Max 128 ГБ вы сможете забрать за 3449 рублей, сэкономив 750 рублей.

Чтобы воспользоваться выгодой по акции «Вам бонус!», необходимо одновременно с покупкой устройства подключиться или перейти на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Подробнее с условиями действия акции можно ознакомиться здесь.

Полный список устройств, присоединившихся к акции «Вам бонус!», смотрите по ссылке.