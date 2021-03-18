С 18 по 22 марта в МТС снижены цены на ряд смартонов

С 18 по 22 марта в сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на ряд смартфонов, планшетов и носимых устройств. Гаджеты различных брендов можно приобрести со скидкой по промокоду «Телеграм».

Скидки действуют в рамках акций «Ещё выгоднее» и «Промокод для смарт-устройств». Акционное предложение на гаджеты распространяется при покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев.

Чтобы воспользоваться скидками, необходимо сообщить работнику салона связи или интернет-магазина МТС промокод «Телеграм» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. Также для получения скидки по промокоду необходимо предоставить информацию о наличии подписки на Telegram-канал МТС.

Перечень моделей гаджетов и цены на них, действующие по 22 марта, представлены по ссылке.