Администрация ПВТ наделена полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов

Администрация Парка высоких технологий наделяется полномочиями по контролю за деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции. Это предусмотрено подписанными 18 марта Президентом Беларуси Александром Лукашенко декретом №1 и указом №111, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документы разработаны в соответствии с решением, принятым 16 марта этого года на совещании у главы государства о проектах правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.

Как сообщалось, на совещании у Президента обсуждалось в том числе и предложение правительства, Комитета государственного контроля и Нацбанка уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над сферой цифровых финансовых операций. "Использование цифровых знаков (токенов) и криптовалют стало обыденным во многих странах мира. Их принимают в качестве дополнительного платежного средства наравне с традиционными деньгами. В 2017 году мы первые в мире специальным декретом создали правовые условия для развития этих технологий в Беларуси", - сказал глава государства.

За три года в Беларуси наработана конкретная практика, получен реальный опыт. "Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено, - обратил внимание Президент. - Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности".

После совещания первый заместитель премьер-министра Николай Снопков сообщал журналистам, что правительство внесло предложение, чтобы контролирующим органом по деятельности криптобирж и цифровых знаков стала Администрация Парка высоких технологий, и Президент поддержал это предложение.