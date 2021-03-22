В МТС начались продажи смартфонов Samsung Galaxy A52 и A72

В сети салонов и интернет-магазине МТС появились новые смартфоны Samsung популярной серии Galaxy A.

Смартфон Samsung Galaxy A52 получил экран с диагональю 6,5 дюйма, а Samsung Galaxy A72 – с диагональю 6,7 дюйма. Дисплеи обоих аппаратов выполнены по технологии Super AMOLED, подерживают разрешение Full HD+ и способны работать с частотой обновления 90 Гц. Совокупность всех этих технологий обеспечивает новинкам высокую детализацию изображения, яркие насыщенные цвета и суперплавный скроллинг.

Новые смартфоны из серии Galaxy A предлагают любителям мобильной фотографии широкие возможности благодоря пяти камерам. Использование искусственного интеллекта позволит автоматически оптимизировать настройки для 30 наиболее популярных сценариев съемки. Оптическая стабилизация изображения гарантирует, что итоговые видео и фото всегда будут четкими.

В обоих случаях для создания наиболее ярких и четких снимков предусмотрена квадрокамера с разрешением основного сенсора 64 Мп. Дополнительно установлены широкоугольный модуль на 12 Мп и объектив на 5 Мп для макросъемки. Различается лишь четвертый модуль: в Samsung Galaxy A52 используется сенсор глубины на 5 Мп, а в Samsung Galaxy A72 вместо него задействована телефотокамера на 8 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп поможет создавать запоминающиеся селфи с эффектом боке.

Высокое быстродействие Samsung Galaxy A52 и Samsung Galaxy A72 обеспечивают мощный 8-ядерный процессор, выполненный по 8-нанометровой технологии. Еще обе новинки могут похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP67 и полноценными стереодинамиками.

Samsung Galaxy A52 оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, а Samsung Galaxy A72 работает от батареи объемом 5000 мАч. В сочетании с энергосберегающим процессором они способны обеспечить до двух дней автономной работы при умеренной нагрузке. С поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Ватт оба устройства заряжаются до 50% всего за 30 минут.

Смартфон Samsung Galaxy A52 с 4/128 ГБ памяти можно приобрести за 949 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 86,27 рубля, а на два года – 41,26 рубля. Версия с 8/256 ГБ памяти доступна за 1149 рублей. В рассрочку ее можно оформить с платежом от 49,95 рубля в месяц.

Модель Samsung Galaxy A72 с 6/128 ГБ памяти предлагается за 1249 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 113,54 рубля, а на два года – 54,30 рубля. Версию с 8/256 ГБ памяти можно забрать за 1399 рублей. В рассрочку ежемесячный платеж за нее начинается от 60,82 рубля в месяц.