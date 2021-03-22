Xiaomi представила смартфон Poco X3 Pro

Компания Xiaomi сегодня официально представила смартфон среднего уровня Poco X3 Pro. Аппарат получил 6,67-дюймовый дисплей формата FHD+ с разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 450 кд/м2 и поддержкой HDR10. Частота отклика сенсорного слоя достигает 240 Гц.

В устройстве задействован процессор Qualcomm Snapdragon 860, который содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,96 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и модем 4G/LTE.

Фронтальная 20-мегапиксельная камера расположилась в небольшом отверстии по центру в верхней области дисплея. Сзади установлена четверная камера в следующей конфигурации:

48-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,79;

8-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой (f/2,2, 119 градусов);

2-мегапиксельный макромодуль (f/2,4);

2-мегапиксельный датчик глубины (f/2,4).

Аппарат располагает адаптерами Bluetooth 5 и Wi-Fi 5, контроллером NFC, инфракрасным приёмопередатчиком, боковым дактилоскопическим сканером, стереофоническими динамиками, портом USB Type-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Габариты составляют 165,3 × 76,8 × 9,4 мм, вес — 215 г.

Установлена операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12. Аккумулятор ёмкостью 5160 мА·ч поддерживает 33-ваттную подзарядку.

Модель Poco X3 Pro будет доступна в версиях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти, оснащённых флеш-накопителем ёмкостью 128 и 256 Гбайт соответственно. Цена — 250 и 300 евро.