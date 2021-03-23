Компания Xiaomi представила четвертое поколение своих игровых смартфонов – Black Shark 4. Серия включает обычную и Pro-модель наряду со специализированными аксессуарами к ним.

Black Shark 4 отличаются от обычных смартфонов не только оригинальной внешностью и приставкой «игровой», но и внушительным списком технологий, которые ни Xiaomi, ни одна другая компания в мире до сих пор не реализовала в своем смартфоне. Их нет даже в Apple iPhone 12 Pro Max за 140 тыс. руб., и самая важная из них – это высокоскоростной SSD-накопитель, используемый совместно с флеш-памятью UFS 2.1.

Применение гибридной подсистемы хранения данных позволило повысить скорость записи и считывания данных, но Xiaomi не раскрывает точные показатели ее работы.

Второе нововведение – это боковые игровые кнопки с магнитным приводом. По заверениям Xiaomi, столь оригинальная конструкция должна продлить срок их службы – заявлено, что они выдержат 1 млн нажатий.

Также инженеры Xiaomi поработали над охлаждением – за отвод тепла от процессора здесь отвечает новая система с двумя тепловыми трубками, между которыми проложены листы графита. По подсчетам разработчиков, такая система на 18% эффективнее в сравнении с традиционными решениями в игровых смартфонах Black Shark третьего поколения.

Дополнительно Xiaomi акцентировала внимание на том, что портал DxOMark, известный своими рейтингами смартфонов по качеству их фотокамер, поставил Black Shark 4 на первое место среди мобильников с наилучшим звучанием. Как именно Xiaomi удалось добиться этого, остается загадкой.

Для младшего Black Shark 4 заявлены четыре комплектации, и базовая с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит $385. Также есть версии на 8/128 ГБ ($415), 12/128 ГБ ($460) и 12/256 ГБ ($505).