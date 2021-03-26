Qualcomm представила процессор Snapdragon 780G для 5G-смартфонов среднего уровня

Компания Qualcomm сегодня официально анонсировала процессор Snapdragon 780G: решение предназначено для применения в производительных смартфонах с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Чип изготавливается по 5-нанометровой технологии. Конфигурация включает два ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. В состав графического узла входит ускоритель Adreno 642.

Изделие получило процессор обработки изображений Spectra 570. Он обеспечивает возможность получения изображений одновременно от трёх камер. Кроме того, возможна запись видеоматериалов 4K HDR и HDR10+.

Новая платформа снабжена движком искусственного интеллекта шестого поколения Qualcomm AI Engine. Процессор отлично подходит для мобильных игр. Ещё одна составляющая новинки — интегрированный модем Snapdragon X53 5G. Он позволяет передавать данные через сотовую сеть со скоростью до 3,3 Гбит/с при использовании диапазона ниже 6 ГГц.

Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Напомним, что технология Wi-Fi 6E предусматривает выделение диапазона 6 ГГц для нелицензируемого использования в дополнение к полосам 2,4 и 5 ГГц. Скорость передачи данных в сети Wi-Fi 6 может достигать 3,6 Гбит/с.

Коммерческие устройства на базе Snapdragon 780G появятся уже в следующем квартале.