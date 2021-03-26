Motorola представила новые смартфоны

Motorola сегодня представила флагманский смартфон Moto G100, основанный на процессоре Snapdragon 870. Его стоимость составила 500 евро. Вслед за ним компания анонсировала Moto G50, который вместе с вдвое меньшим цифровым индексом, получил и ровно в два более низкую цену.

Moto G50 основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 480, предназначенном для самых доступных смартфонов с поддержкой 5G. Чип работает в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя может составлять 64 или 128 Гбайт.

Экран смартфона представлен 6,5-дюймовой IPS-матрицей c разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Каплевидный вырез в верхней части дисплея содержит объектив 13-Мп селфи-камеры.

Основная камера Moto G50 состоит из 48-Мп основного сенсора, 5-Мп датчика для макросъёмки и 2-Мп датчика глубины. Смартфон имеет ёмкий 5000-мА·ч аккумулятор, который поддерживает зарядку мощностью не более 15-Вт. В комплекте поставки пользователь получит 10-Вт адаптер. Из достоинств стоит отметить NFC, порт USB-C и 3,5-мм разъём для проводных наушников. В качестве операционной системы используется Android 11.

Смартфон выйдет на рынок 15 апреля. Стоимость базовой версии с 64-Гбайт накопителем составит 250 евро. За смартфон с 128 Гбайт постоянной памяти придётся заплатить 270 евро.