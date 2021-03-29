MediaTek впервые стала крупнейшим поставщиком процессоров для смартфонов

Компания MediaTek в 2020 году впервые вырвалась на первое место в рейтинге крупнейших поставщиков чипсетов для смартфонов. Такие данные, как сообщает ресурс DigiTimes, приводит аналитическая компания Omdia.

В прошлом году MediaTek отгрузила в глобальном масштабе 351,8 млн процессоров для умных сотовых аппаратов против 238,0 млн в 2019-м. Поставки поднялись на 113,8 млн штук (на 47,8 %).

Отмечается, что по итогам 2020-го доля MediaTek на мировом рынке чипов для смартфонов достигла 27,2 % против 17,2 % годом ранее. Таким образом, в годовом рассмотрении эта компания впервые стала крупнейшим поставщиком чипсетов для умных сотовых аппаратов, обогнав Qualcomm.

Сообщается также, что в прошлом году крупнейшим заказчиком чипов MediaTek стала китайская компания Xiaomi. В частности, в 2020-м было отгружено 63,7 млн смартфонов Xiaomi на платформах MediaTek против 19,7 млн годом ранее. За год поставки таких аппаратов подскочили на 223,3 %.

Компания OPPO в 2020-м поставила 55,3 млн смартфонов с процессорами MediaTek против 46,3 млн годом ранее. Южнокорейский гигант Samsung увеличил отгрузки таких аппаратов в годовом исчислении на 254,5 % — до 43,3 млн штук.