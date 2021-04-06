Капитализация всех криптовалют составила более 2 трлн долларов

Суммарная капитализация всех криптовалют достигла 2 трлн долларов. Об этом вчера сообщили CoinGecko и Blockfolio. При этом капитализация одного лишь Bitcoin составляет около 1,1 трлн долларов.

Рынок криптовалют в целом вырос вдвое всего за пару месяцев. Ещё в начале февраля его капитализация превысила 1 трлн долларов. Такой скачок объясняется как столь же стремительным ростом Bitcoin, так и рынка в целом. К тому же в последние несколько месяцев на нём наблюдается бум проектов NFT, которые также привлекают огромные денежные средства.

Также можно отметить, что суммарная капитализация пяти крупнейших криптовалют после Bitcoin — Ethereum, Binance Coin, Polkadot, Tether и Cardano — превышает 420 млрд долларов.

Также можно отметить, что вся криптовалюта уже достигла 20% капитализации золота.