Смартфон Xiaomi Redmi 9C 3/64 ГБ стал доступнее в МТС

В салонах связи и интернет-магазине МТС стал дешевле популярный смартфон Xiaomi Redmi 9C 3/64 ГБ без NFC. Стоимость модели снизилась как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Xiaomi Redmi 9C — яркий доступный смартфон для повседневного использования. Его наиболее сильными сторонами являются емкий аккумулятор и «умные» камеры, работающие при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта.

Смартфон оснащен большим 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей. Основная тройная камера на 13+2+2 Мп позволяет осуществлять макросъемку и создавать снимки с эффектом размытия фона. Селфи-камера на 5 Мп поддерживает управление жестами. Благодаря внушительному аккумулятору емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки аппарат запросто может продемонстрировать до двух дней автономной работы.

Стоимость Xiaomi Redmi 9C 3/64 ГБ без NFC снизилась до 349 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 31,72 рубля, а на два года – до 16,91 рубля.