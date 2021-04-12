В МТС начались продажи смартфона Xiaomi POCO X3 с памятью 6/64 ГБ

В МТС в продаже появились смартфоны Xiaomi POCO с объемом памяти 6/64 ГБ. Ранее была доступна только версия с памятью 6/128 ГБ.

Модель Xiaomi POCO X3 6/64 ГБ порадует своего владельца большим 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Впечатляют и его фотовозможности: селфи-камера на 20 Мп и основная камера, которая состоит из 4 фотомодулей на 64+13+2+2 Мп. Отдельного внимания заслуживает наличие стереодинамиков и модуля NFC. А внушительный аккумулятор емкостью 5160 мАч, поддерживающий быструю зарядку 33 Вт, позволит полноценно пользоваться смартфоном до двух суток от одного заряда.

Xiaomi POCO X3 6/64 ГБ можно забрать за 699 рублей. При оформлении в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 63,54 рубля, а на два года – 32,13 рубля.

Стоимость модели смартфона с объемом памяти 6/128 ГБ составляет 899 рублей. В годовую рассрочку ее можно оформить, оплачивая по 81,72 рубля в месяц, а в двухлетнюю – по 43,43 рубля в месяц.