В МТС можно приобрести смартфон Honor 30i за 359 рублей

С 13 апреля в МТС хитовый смартфон Honor 30i можно приобрести всего за 359 рублей в рамках акции «Всё и сразу!», подключившись на тариф «Безлимитище+». Абонентская плата по тарифному плану первые 90 дней будет составлять всего 9,50 рубля в месяц.

Honor 30i – стильный и тонкий смартфон среднего класса, упрощенная версия флагмана Honor 30. Аппарат оснащен 6,3-дюймовым AMOLED экраном с тонкими рамками и разрешением 1080x2400 пикселей, основной тройной камерой на 48+8+2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей емкостью 4000 мАч, а также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти. Сканер отпечатков пальцев установлен под экраном. Имеется модуль NFC для бесконтактных платежей.

Акция «Всё и сразу!» дает возможность приобретать смартфоны со значительными скидками при подключении на тарифный план «Безлимитище+». В абонентскую плату тарифа включены безлимит мобильного интернета и 400 минут исходящих звонков во все сети. А новые абоненты также получают скидку на абонплату в течение первых 270 дней, безлимит звонков во все сети на 90 дней и полгода бесплатной подписки на «МТС Music». Первые 90 дней абонентская плата на тарифе составит всего 9,50 рубля в месяц.

С 13 апреля стоимость Honor 30i по акции «Всё и сразу!» уменьшена до 359 рублей. Эту модель стало проще приобрести и в рассрочку: ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год сейчас составляет 40 рублей, а на два года – 23 рубля.