Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 III

Sony представила новое поколение флагманских смартфонов. Самой продвинутой из новинок стал Xperia 1 III, который сочетает в себе все передовые наработки компании, включая телескопический вариообъектив, объединённый с сенсором Dual-PD, а также 4K OLED-дисплей с поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. К слову, такая матрица в смартфонах используется впервые.

Сердцем устройства стал флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888, который на данный момент является самым продвинутым решением на рынке. Чипсет работает в связке с 12 Гбайт оперативной памяти, а ёмкость встроенного накопителя составляет 256 Гбайт.

Особое внимание Sony традиционно уделила основной камере смартфона. Xperia 1 III получил три 12-Мп сенсора Exmor RS. Основной 1/1,7-дюймовый датчик дополнен широкоугольным объективом с апертурой f/1,7. Другой 1/2,6-дюймовый сенсор работает в связке со сверхширокоугольной оптикой. Что касается 1/2,9-дюймового датчика, его Sony решила объединить с телескопическим вариообъективом с доступными значениями апертуры f/2,3 и f/2,8. Стоит отметить, что оптика для камер разрабатывалась совместно с ZEISS. В состав модуля также входит сенсор 3D iToF. Камера смартфона позволяет вести непрерывную серийную съёмку, фиксируя до 20 кадров в секунду. Традиционно для флагманов Sony, управление затвором выведено на отдельную физическую клавишу на боковой грани корпуса. Фронтальная камера представлена 8-Мп датчиком и расположена над дисплеем.

Экран у смартфона также выдающийся. В Xperia 1 III используется 6,5-дюймовая AMOLED-матрица с соотношением сторон 21:9, разрешением 4К и частотой обновления 120 Гц. Заявлена поддержка HDR. Матрица прикрыта новейшим закалённым стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Отдельно стоит сказать об аудиовозможностях устройства. Xperia 1 III может похвастаться наличием 3,5-мм аудиоразъёма, который сейчас редко встречается во флагманских устройствах. Производитель заявляет, что это первый в мире смартфон, способный воспроизводить звук в формате 360 Reality Audio через встроенные стереодинамики.

Sony также акцентирует внимание на программных «фишках», которые делают Xperia 1 III отличным выбором для мобильных геймеров. Речь идёт о возможности записи игрового процесса с частотой 120 кадров в секунду, а также функции повышения гаммы L-y raiser, которая повышает детализацию и яркость изображения в тёмных областях. Стоит отметить и поддержку контроллера DualSense от PlayStation 5. Смартфон Xperia 1 III может похвастаться 4500-мА·ч батареей, которая, по словам Sony, способна прослужить три года без потери ёмкости. Благодаря 30-Вт быстрой зарядке аккумулятор можно восполнить на 50 процентов за 30 минут.

Смартфон будет доступен в чёрном, сером и сиреневом цветах.