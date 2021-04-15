Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 7

Microsoft выпустила накопительное обновление для программной платформы Windows 7, поддержка которой завершилась в начале прошлого года. Оно предназначено для участников программы Extended Security Updates (программа расширенного обновления безопасности), в рамках которой зарегистрированные устройства с Windows 7 продолжают получать обновления за отдельную плату.

Стоит отметить, что помимо обновлений безопасности, выпускаемых в рамках программы Patch Tuesday, пакет KB5001335 содержит исправления известных ошибок программной платформы. В частности, патч решает проблему с часовыми поясами для России и Республики Южный Судан.

Накопительное обновление для Windows 7 устраняет разного рода уязвимости, которые могли использоваться злоумышленниками при проведении атак на компьютеры, работающие под управлением устаревшей операционной системы. Также исправлена ошибка, которая препятствовала установке ежемесячных накопительных обновлений на устройства, не настроенные на получение обновлений в рамках программы ESU.

Что касается самой программы ESU, то она ориентирована на корпоративных пользователей Windows 7, которые по каким-то причинам не могут или не хотят переходить на использование актуальной версии платформы. Программа расширенного обновления безопасности позволяет своевременно получать актуальные патчи безопасности, но новые функции для Windows 7 уже давно не выпускаются. Согласно имеющимся данным, в настоящее время до 20 % используемых в мире компьютеров с Windows работают под управлением Windows 7.