Вышло большое обновление сервиса видеоконференций Яндекс.Телемост

Команда Яндекса объявила о выпуске большого обновления функциональности сервиса видеоконференций Яндекс.Телемост в рамках набора сервисов Яндекс.Почта 360.

Яндекс.Телемост — это альтернатива для сверхпопулярного сервиса Zoom, также как Google Meet и ему подобные. Обновление приносит в сервис чаты и расширяет возможности режима демонстрации. Теперь пользователи могут вести переписку и смотреть презентации в полноэкранном режиме.

В чате можно оставлять вопросы и комментарии, не мешая говорящему. Стикеры и реакции помогут выразить отношение к репликам коллег, а звездочки — отметить темы, к которым нужно привлечь внимание. Выступающий будет видеть, что происходит в чате, и сможет отреагировать. Кроме того, в общий чат можно отправлять ссылки и файлы, которые понадобятся участникам.

После окончания встречи переписка не пропадёт. Чат автоматически сохранится в Яндекс.Мессенджере и будет доступен участникам встречи. Более того, они смогут продолжить общение в чате. Чаты работают в десктопной и мобильной версии сервиса на всех платформах.

Также в «Телемосте» стало удобнее проводить презентации. Когда докладчик делится экраном, зрители могут развернуть картинку на весь экран. Такая возможность появилась в веб-версии «Телемоста», в приложениях для Windows и mac OS. В приложении для компьютера можно также следить за реакцией зрителей — окно с участниками встречи и чат будут показаны докладчику поверх презентации. Включить демонстрацию теперь можно и на смартфоне — функция стала доступна в приложении для Android.

Как и прежде, «Телемост» работает без ограничений по времени и подходит даже для длинных выступлений.

Яндекс.Почта 360 — это набор сервисов для работы с общим интерфейсом. Помимо «Телемоста», в него входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Мессенджер» и «Заметки». Яндекс.Почтой 360 можно пользоваться бесплатно, но есть и расширенная платная версия.