Windows 10 получила поддержку Linux-приложений с графическим интерфейсом

Microsoft приступила к тестированию функции запуска Linux-приложений с графическим интерфейсом (GUI) в Windows 10. Такая возможность стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft, использующим сборку Windows 10 под номером 21364.

Появление поддержки Linux-приложений с GUI является значительным расширением возможностей подсистемы Windows Subsystem for Linux. Благодаря ей пользователи теперь могут запускать непосредственно в Windows редакторы графического интерфейса, инструменты и приложения, предназначенные для создания и тестирования Linux-приложений. Несмотря на то, что и ранее пользователи могли запускать приложения для Linux в Windows с помощью сторонних X-серверов, официальная поддержка со стороны Microsoft означает появление аппаратного ускорения графики, благодаря чему приложения будут работать без сбоев. Поддержка микрофона и вывода звука также присутствует, поэтому Linux-разработчики могут без проблем запускать и тестировать видеоплееры и коммуникационные приложения.

Пользователям больше ненужно использовать стороннее программное обеспечение для взаимодействия с приложения для Linux в Windows 10. Когда происходит запуск Linux-приложения с GUI, операционная система автоматически запускает сопутствующий системный дистрибутив, содержащий Wayland, X-сервер и все остальные компоненты, необходимые для обеспечения плавной и стабильной работы внутри Windows. Как только пользователь завершает работу приложения и подсистемы WSL, системный дистрибутив также выгружается. Все эти компоненты объединены для того, чтобы максимально упростить запуск Linux-приложений с GUI параллельно со стандартным программным обеспечением для Windows.