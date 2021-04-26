В МТС начались продажи смартфона Xiaomi Poco X3 Pro

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Xiaomi Poco X3 Pro. Смартфон оснащен большим 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Снаружи дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass шестого поколения.

На тыльной стороне корпуса расположены четыре камеры: основная на 48 Мп, широкоугольная – на 8 Мп, макрокамера и датчик глубины по 2 Мп каждый. Для создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 20 Мп.

Производительность Xiaomi Poco X3 Pro обеспечивает мощный процессор Snapdragon 860. Длительное время автономной работы будет доступно благодаря аккумулятору емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, которая идет сразу в комплекте.

Новинка также получила стереодинамики, разъем USB Type-C, модуль NFC для бесконтактных платежей, ИК-порт для управления бытовой техникой и защиту от брызг по стандарту IP53. Работает Xiaomi Poco X3 Pro под управлением фирменной оболочки MIUI 12 на базе ОС Android 11.

Смартфон Xiaomi POCO X3 Pro с 6/128 ГБ памяти можно приобрести за 999 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 90,81 рубля, а на два года – 43,43 рубля.

Версия Xiaomi POCO X3 Pro с 8/256 ГБ доступна за 1099 рублей. Оформить ее рассрочку на год можно с ежемесячным платежом 99,90 рубля, а в рассрочку на два года – за 47,78 рубля в месяц.