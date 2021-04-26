Бренд Honor анонсировал смартфон начального уровня Play 20, использующий аппаратную платформу Unisoc и операционную систему Android 10 с программной надстройкой Magic UI 4.0.

В устройство установлен процессор Tiger T610, который объединяет два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 1,8 ГГц, шесть ядер ARM Cortex-A55 с той же частотой и графический ускоритель Mali G52. Объём оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 Гбайт, а флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.

Аппарат оборудован 6,5-дюймовым дисплеем IPS формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек: эта панель занимает 89,3 % площади фронтальной поверхности. В небольшом экранном вырезе располагается 5-мегапиксельная селфи-камера.

Тыльная камера заключена в блок квадратной формы с закруглёнными углами: используются датчики с 13 и 2 млн пикселей, дополненные вспышкой. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с подзарядкой через порт USB Type-C. Предусмотрено 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 163,93 × 75,79 × 8,95 мм, масса — 198 г.

Смартфон доступен в цветовых исполнениях Magic Night Black, Iceland White, Aurora Blue и Titanium Silver по цене от 140 долларов США.