Представлены планшеты Amazon Fire HD 10 и Fire HD 10 Plus

Компания Amazon представила планшетные компьютеры Fire HD 10 нового поколения: в серию вошли базовая версия и улучшенная модификация с приставкой Plus. А для детей будет предлагаться версия Fire HD 10 Kids.

Устройства Fire HD 10 и Fire HD 10 Plus оборудованы 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1200 точек и пиксельной плотностью 224 PPI (точек на дюйм). Опциональная подсоединяемая клавиатура позволяет трансформировать гаджеты в небольшие ноутбуки.

Задействован восьмиядерный процессор, функционирующий на тактовой частоте 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 3 Гбайт у модели Fire HD 10 и 4 Гбайт у версии Fire HD 10 Plus.

Планшеты комплектуются флеш-накопителем вместимостью 32 или 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Есть фронтальная 2-мегапиксельная камера и тыльная камера с 5-мегапиксельным датчиком.

Среди прочего упомянуты порт USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездо. Габариты составляют 247 × 166 × 9,2 мм, вес — 468 г. заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 часов. Модель Fire HD 10 Plus дополнительно поддерживает беспроводную подзарядку.

Что касается версии Fire HD 10 Kids, то она комплектуется специальным защитным чехлом, а в стоимость включена годовая подписка Amazon Kids+ на доступ к детскому контенту. По характеристикам устройство аналогично модели Fire HD 10.

Стоимость Fire HD 10 и Fire HD 10 Plus начинается со 150 и 180 долларов США соответственно. Версия Fire HD 10 Kids обойдётся в 200 долларов.