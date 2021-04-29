Microsoft впервые за долгие годы поменяет стандартный шрифт в Office

В следующем году Microsoft решила поменять шрифт Office, используемый по умолчанию. Компания попросила пользователей помочь ей с выбором, причём это не будет один из существующих шрифтов. Хотя в Office доступно более 700 вариантов шрифтов, Microsoft заказала создание пяти новых, один из которых и заменит стандартный Calibri, использующийся в течение почти 15 лет.

Пять новых шрифтов без засечек выполнены в разных стилях, включая традиционный, современный, а также вдохновлённый немецкими дорожными и железнодорожными знаками. Microsoft начинает собирать отзывы об этих пяти начертаниях сегодня и планирует установить один из них в качестве нового шрифта Office по умолчанию в 2022 году.

Tenorite является наиболее традиционным из пяти шрифтов. Он похож на более современную версию Times New Roman, созданного несколько десятилетий назад. Он выделяется широкими символами с чётким начертанием. Skeena вдохновлён различными периодами дизайна шрифтов. Он демонстрирует большую разницу толщины тонкой и толстой частей буквы, а также очень чёткие кривые линии некоторых символов.

Bierstadt вдохновлён швейцарской типографикой средины 20 века. Он имеет чёткие очертания символов и обладает некоторым сходством с хорошо знакомым многим пользователям Helvetica. Seaford выглядит наиболее привычно из всех новых шрифтов. Дизайнеры заявляют, что черпали вдохновение в старых креслах, а пользователи отмечают, что Seaford лучше других новых шрифтов подходит для чтения длинных документов.

Наконец, Grandview, вдохновлённый классическими немецкими дорожными и железнодорожными знаками, выглядит наиболее интересно. Он очень разборчив и в теории хорошо подходит для работы с большими объёмами текста.

Microsoft добавляет эти пять новых шрифтов в Microsoft 365, чтобы пользователи могли опробовать их, прежде чем будет выбран новый шрифт по умолчанию. Следующие несколько месяцев компания собирается потратить на оценку этих шрифтов и сбор отзывов о них. После того, как окончательное решение будет принято, новый шрифт по умолчанию появится в приложениях Microsoft Office в 2022 году.