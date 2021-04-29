В МТС снизилась стоимость смартфона Huawei P Smart 2021. Его стоимость при покупке единым платежом составит 539 рублей.

Huawei P Smart 2021 – сбалансированный смартфон, оснащенный большим 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, умной квадрокамерой с основным модулем на 48 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, 128 ГБ постоянной и 4 ГБ оперативной памяти, а также модулем NFC.

С 28 апреля стоимость Huawei P Smart 2021 снизилась на 60 рублей. Теперь его можно приобрести за 539 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 54,45 рубля, а при рассрочке на два года – 26,04 рубля.