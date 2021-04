Microsoft завершила разработку следующей версии Windows 10

Microsoft объявила о завершении работы над следующим крупным обновлением своей операционной системы — Windows 10 21H1.

Компания представила свежую сборку под номером 19043.928 для участников программы Windows Insiders, подчеркнув, что это финальная сборка для Windows 10 21H1. Также компания подтвердила официальное название обновления — Windows 10 May 2021 Update. Финальная версия уже доступна для «чистой» установки c образа диска (файл ISO). Для простых пользователей Microsoft начнёт распространять Windows 10 May 2021 Update в ближайшие недели.

Microsoft выпустит версию 21H1 в «сервисном формате» — так же, как и ежемесячные обновления, и версию 20H2. Новшества активируются с помощью специального ключа. Как обещает Microsoft, пользователи Windows 10 версии 2004 или 20H2 смогут обновиться очень быстро благодаря такому подходу. Точно так же распространяется октябрьская версия Windows 10 20H2, в результате переход с Windows 10 May 2020 Update (версия ОС под номером 2004) на Windows 10 October 2020 Update занимает всего несколько минут.

Ранее Microsoft подтвердила основные особенности Windows 10 21H1. Это не слишком впечатляющее и не слишком большое обновление, которое добавляет поддержку нескольких камер для Windows Hello и улучшения производительности, связанные с безопасностью:

поддержка нескольких камер Windows Hello для установки по умолчанию в качестве внешней камеры при наличии как внешней, так и внутренней камеры;

улучшение производительности Windows Defender Application Guard, в том числе оптимизация времени открытия документов;

улучшение производительности обновления службы групповой политики (GPSVC) Windows Management Instrumentation (WMI) для поддержки сценариев удалённой работы.

Кроме того, Microsoft продолжает готовить большое обновление пользовательского интерфейса и дизайна, которое носит кодовое название Sun Valley и войдёт в состав релиза Windows 10 Cobalt или 21H2. Для простых пользователей эта версия ОС станет доступна осенью 2021 года, скорее всего, в октябре.