Во «ВКонтакте» появились «Услуги» в сообществах

Команда социальной сети «ВКонтакте» объявила о запуске новой функции для сообществ — раздел «Услуги».

В разделе «Услуги» исполнители смогут разместить свой прайс-лист. Как отмечают разработчики, новый инструмент создан для мастерских, салонов красоты, маркетинговых агентств, юристов и других предпринимателей, которые специализируются на предоставлении услуг: их клиентам станет удобнее находить в списках нужное и ориентироваться в ценах.

Прайс-листы услуг отображаются в сообществах подобно витрине товаров, но имеют свои особенности. Услуги чаще привязаны к адресу, и владелец бизнеса сможет указать, где именно они оказываются. Например, если услуга доступна не во всей сети заведений, а в отдельных точках. Кроме того, для услуг не обязательна фотография, а цены могут иметь диапазон и измеряться по-разному — например, рассчитываться за квадратный метр или за час.

Витрина товаров и прайс-лист услуг могут дополнять друг друга внутри сообщества. В общем списке услуги можно объединять в подборки, чтобы клиентам было проще их искать.

Пользователи смогут найти прайс-лист на услуги внутри сообщества и договориться о записи через личные сообщения — кнопка будет доступна как в карточках услуг, так и в главном меню сообщества. Подключить прайс-листы смогут все сообщества. Добавить прайс-лист на данный момент можно в веб-версии и приложении «ВКонтакте» для Android, а позднее опция появится и на iOS.