В МТС стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 10 Pro

В салонах связи и интернет-магазине МТС стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Привлекательный смартфон с мощной камерой на 108 Мп и широкими функциональными возможностями доступен в рассрочку по цене от 44,73 рубля в месяц.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro получил большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080×2400 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Основная камера на 108+8+5+2 Мп и фронтальная камера на 16 Мп обучены всем обширным возможностям камер Xiaomi: режим съемки документов, ночной режим и множество других функций, работающих при поддержке искусственного интеллекта. В смартфоне установлены модуль NFC, ИК-порт и разъем USB Type-C. Порадует и батарея емкостью в 5020 мАч. А в комплекте предоставляется блок для быстрой зарядки на 33 Вт, благодаря которому можно заряжать смартфон на 59% всего за 30 минут.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro с 6/128 ГБ памяти доступен за 979 рублей. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год составит 89 рублей, а на два года – 42,56 рубля.

Версию с памятью 8GB/128 ГБ можно приобрести за 1029 рубля. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 93,54 рубля, а на два года – 44,73 рубля.