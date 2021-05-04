Началось тестирование Android-версии Clubhouse

Приложение Clubhouse всё ещё доступно только на iOS-устройствах, из-за чего пользовательская база платформы растёт не так быстро. Похоже, что вскоре это может измениться, поскольку разработчики приступили к тестированию бета-версии клиента Clubhouse для устройств на базе Android.

Не так давно разработчики выпустили очередную версию приложения Clubhouse для iOS, чему была посвящена публикация в официальном блоге. Также там было сказано, что компания приступила к развёртыванию бета-версии Android-клиента, которая в настоящее время доступна небольшому количеству пользователей. В ближайшие несколько недель программа тестирования будет расширена, и возможность взаимодействия с Android-клиентом Clubhouse появится у большего количества людей.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев у Clubhouse появилось немало конкурентов, которые доступны на устройствах с Android и iOS. Разработку альтернатив Clubhouse осуществляли Facebook, Telegram, Twitter и др. Для Clubhouse важно запустить собственный Android-клиент как можно быстрее, поскольку в противном случае они могут потерять значительную часть потенциальных пользователей.

Разработчики не объявили официально, когда будет запущена стабильная версия приложения Clubhouse для устройств на базе Android. Однако начало тестирования бета-версии клиента социальной сети может говорить о том, что это произойдёт в ближайшие недели.