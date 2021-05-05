Бета-версия браузера Microsoft Edge стала доступна для Linux

Компания Microsoft уже давно готовит к выпуску свой фирменный браузер Edge на основе Chromium в версии для операционной системы Linux. Сегодня Microsoft объявила о запуске бета-версии Edge для Linux.

Это произошло спустя полгода после запуска канала для разработчиков Dev в рамках Edge Insider для Linux. Доступны вариации для Debian/Ubuntu, Fedora и openSUSE. Бета-версия Microsoft Edge 91 приносит некоторое количество новшеств, включая опцию «текущая страница» для печати PDF, новые цветовые темы, и так далее.

Microsoft пока не назвала сроков выпуска стабильной версии Microsoft Edge для Linux.