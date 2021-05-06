Компания Microsoft выпустила проблемное обновление для встроенного в Windows 10 антивируса — Microsoft Defender или Windows Defender.

На форумах и социальном новостном ресурсе Reddit появились многочисленные жалобы от пользователей на то, что Windows Defender создаёт «тысячи» лишних файлов в системном разделе накопителя.

Defender предустановлен на всех версиях Windows 10, он регулярно обновляется через Центр обновления Windows. После недавнего обновления пользователи заметили, что ОС начала создавать тысячи файлов на системном диске — переполняется папка Store в разделе Windows Defender. Файлы сами по себе совсем небольшие и безвредные, но в некоторых случаях они могут занимать огромный объем дискового пространства.

Сбой затрагивает даже версии Windows Server. При этом некоторые пользователи сообщают, что в их организации из-за сбоя создано десятки миллионов файлов:

У нас есть три сервера 2016 года, подверженные проблеме. Вчера вечером начали появляться предупреждения о нехватке свободного места на жестком диске. На одном сервере 18 МИЛЛИОНОВ ФАЙЛОВ в папке Store. На другом — 13 МИЛЛИОНОВ. Уходят часы, чтобы обнаружить и удалить все такие файлы. Суммарно эти файлы занимают на диске 50-60 ГБ. Это серьезный промах со стороны Microsoft.

Ceдя по всему, Microsoft достаточно оперативно выпустила исправляющее проблему обновление. Патч должен содержаться в апдейте Windows Defender под номером 1.1.18100.6.