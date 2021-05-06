МТС поддержал видеомарафон для школьников «Лига знаний»

МТС стал партнером проекта для школьников «Лига знаний». В рамках конкурса для участников был организован вебинар по разрешению конфликтов онлайн и безопасному поведению в интернете.

В видеомарафоне «Лига знаний» участвуют команды учеников 8-11 классов. Вместе с учителями-кураторами они снимают видеоролики, в которых в необычной форме рассказывают о важных темах, будь то уравнение Эйнштейна, строение молекулы или сила тока. Все видеосоветы в стиле «как это устроено» находятся в открытом доступе в приложении TeenUP, чтобы другие подростки могли использовать их в процессе обучения.

Кроме того, в рамках видеомарафона 4 мая МТС и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси организовали для участников вебинар «Учимся разрешать конфликты онлайн. Принципы безопасного поведения в интернете». Психолог провел интерактивный практикум о том, как разрешать онлайн-конфликты и избегать их. Специалист МТС в свою очередь рассказал, как создать безопасный аккаунт, подобрать надежный пароль, установить антивирусы и совершить другие действия, чтобы сохранить безопасность и конфиденциальность в интернете.

Лучшую команду видеомарафона определят 12 мая. Она получит кубок чемпиона и денежный приз. Отдельный приз вручат учителю-куратору, а школе учеников-победителей — компьютер для уроков информатики.