У 42% белорусов на домашнем компьютере все еще установлена Windows 7

По данным статистики «Лаборатории Касперского», на 42% домашних компьютеров в Беларуси все еще установлена операционная система Windows 7, базовая поддержка которой была завершена в январе 2020 года.

Устаревшая версия операционной системы может работать нормально, но, если она уже не поддерживается, ее легче атаковать. Когда жизненный цикл системы прекращается, уязвимости остаются незакрытыми, для них не выпускают патчи, что облегчает злоумышленникам доступ к данным.

Под управлением Windows 7 до сих пор работают и многие корпоративные устройства — 34% в CМБ-секторе и 36% в микробизнесе. Есть также пользователи и компании, которые используют еще более устаревшую версию Windows — XP, поддержка которой закончилась в 2014 году. Но их немного — чуть более 1%. Новейшая версия операционной системы — Windows 10 — установлена на более чем половине компьютеров (53%).

«Многие пользователи не спешат обновлять операционную систему, опасаясь возможных изменений в интерфейсе и функциональности или просто не желая тратить на это время. При этом именно обновления позволяют исправить порождающие уязвимости ошибки, эксплуатируя которые злоумышленники могут проникнуть в систему. Обновляться нужно своевременно, ни в коем случае не откладывая в долгий ящик установку как минимум критических апдейтов, — говорит Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Республике Беларусь.