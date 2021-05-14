AirPods 3 могут быть представлены уже 18 мая

20 апреля Apple представила несколько новых продуктов, но большим разочарованием для многих стало то, что AirPods третьего поколения так не увидели свет. Но, похоже, ждать осталось совсем недолго. Наушники появятся 18 мая, об этом сообщил достаточно известный YouTube-блогер Люк Миани.

По его словам, новые наушники представят вместе с новой подпиской Apple Music HiFi, которая предложит музыку в более высоком качестве, но и стоить она тоже будет дороже.

Информации о характеристиках и новых функциях почти нет. Кроме посвежевшего внешнего вида, одно из возможных нововведений — функция активного шумоподавления, которую AirPods 3 унаследует от более дорогих AirPods Pro.