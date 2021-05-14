Акция в МТС: POCO X3 за 499 р. и "Безлимитище+" за 9.5 р. в месяц

Популярный смартфон POCO X3 с 6/64 ГБ памяти присоединился к акции «Всё и сразу!». Его можно приобрести по сниженной цене всего за 499 рублей и при этом подключиться на тарифный план «Безлимитище+» с абонентской платой 9,5 руб/мес в течение первых 90 дней.

POCO X3 с 6/64 ГБ – отлично зарекомендовавший себя смартфон, оснащенный большим 6.67" экраном с разрешением Full HD+, основной квадрокамерой на 64+13+2+2 Мп, селфи-камерой на 20 Мп, громкими стереодинамиками, модулем NFC и ИК-портом. Высокое быстродействие в нем обеспечивает мощный 8-ядерный процессор. Благодаря внушительному аккумулятору емкостью 5160 мАч устройство способно работать до двух суток от одного заряда.

Смартфон POCO X3 с 6/64 ГБ по акции «Всё и сразу!» можно приобрести со скидкой 200 рублей. В рамках акции его стоимость при покупке единым платежом составляет 499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 54 рубля, а на два года – 28 рублей.

Скидка на покупку смартфона предоставляется при подключении или смене на тариф «Безлимитище+». Кроме того, новые абоненты этого тарифного плана получают также скидку на абонплату в течение первых 270 дней, безлимит звонков во все сети на первые 90 дней и полгода бесплатной подписки на «МТС Music». В первые 90 дней абонентская плата будет составлять 9,5 руб/мес, с 91 по 180 день – 14,5 руб/мес, а со 181 по 270 день – 19,5 руб/мес.