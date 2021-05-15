Telegram поиздевался над WhatsApp из-за новой политики конфиденциальности

Telegram опубликовал в своем Twitter изображение, высмеивающее сервис WhatsApp. Оно появилось за день до введения новых правил конфиденциальности мессенджера.

На картинке можно проследить эволюцию иконки "Корзины" в различных версиях Windows. Однако после иконки из Windows 10 стоит ее аналог, но с логотипом WhatsApp на нем и с логотипом Facebook среди мусора.

Напомним, что новые правила конфиденциальности вступают в силу с сегодняшнего дня. Основное недовольство пользователей вызвало требование со стороны мессенджера дать свое согласие на передачу данных о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее руководство WhatsApp обещало этого не делать. Работу некоторых сервисов для несогласных с новыми правилами будут постепенно ограничивать, а спустя некоторое время они станут полностью заблокированы.

 

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Опубликовал: KVbot,

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