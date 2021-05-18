Xiaomi — лидер рынка смартфонов Беларуси и еще 12 стран

Глава бренда Redmi Лю Вейбинг опубликовал заметку в соцсети Weibo, в которой рассказал о достижениях компании на рынке смартфонов. По его словам, Xiaomi в первом квартале текущего года сохранила за собой лидерство в 12 странах.

В список этих стран вошли Испания, Россия, Польша, Беларусь, Украина, Хорватия, Литва, Малайзия, Индия, Непал, Мьянма и Колумбия. Лю Вейбинг отметил, что Xiaomi поднялась на второе место на рынке смартфонов Европы, а в Восточной Европе лидирует уже два квартала подряд. В Западной Европе компания занимает третье место, но, к примеру, в Испании Xiaomi — лидер уже пять кварталов подряд.