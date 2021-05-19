Скидка до 99 рублей на Huawei P40 lite E по 7 июня в МТС

По 7 июня смартфон Huawei P40 lite E можно приобрести со скидкой до 99 рублей. По сниженным ценам доступна как версия с модулем NFC, так и без неё.

Huawei P40 lite E оснащен ярким 6.39" IPS-экраном с разрешением 1560x720, основной тройной камерой на 48+8+2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти.

По 7 июня стоимость версии Huawei P40 lite E без NFC снижена на 99 рублей. Ее можно будет приобрести всего за 449 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 45 рублей, а на два года – до 22 рублей.

Смартфон Huawei P40 lite E с NFC в период действия акции предлагается со скидкой 80 рублей – на ближайшие дни его цена снижена до 489 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 46 рублей, а на два года – 23 рубля.