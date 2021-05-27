Microsoft выпустила обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила плановое обновление своей фирменной операционной системы Windows 10.

Апдейт под номером Windows 10 KB5003214 доступен для пользователей Windows 10 версий 21H1 (майское обновление 2021 года), 20H2 (октябрьское обновление 2020 года) и 2004 (майское обновление 2020 года) через Windows Update (Центр обновления Windows).

Он получил название накопительного превью-обновления, не связанного с безопасностью, и не устанавливается автоматически, пользователь должен сам активировать установку. Впоследствии, все изменения этого апдейта станут частью автоматического обновления в июне — традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday).

Изменения апдейт приносит довольно важные изменения. В том числе, активируется для всех персонализированная лента новостей на панели задач с виджетом «Новости и интересы», которая до настоящего момента распространялась очень неспешно.

Также исправляется неприятная проблема с приложением Microsoft Your Phone (Ваш телефон), из-за которой пользователи не могли запускать приложения Android, закрепленные на панели задач. Также устранены проблемы с работой сенсорных устройств, «зависших» элементов на рабочем столе, которые пользователь оттуда удалил, решены проблемы с воспроизведением видео при переключении на встроенный дисплей без HDR, а также проблемы со звуком и Bluetooth. И это далеко не полный список.