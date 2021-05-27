Роскомнадзор передумал замедлять Google

Глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил о планах ведомства относительно замедления трафика продуктов компании Google и социальной сети Facebook в России. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что регулятор передумал воздействовать на компании таким образом.

«Во всем должен быть баланс. Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ним будут применяться меры более радикальные. На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно», — подчеркнул Липов.

По мнению главы Роскомнадзора, штрафы — это действенная мера воздействия на зарубежные IT-компании. «Там с администраторов, отвечающих за модерацию, стало руководство спрашивать: "А почему нас штрафуют?" Раньше они могли всегда прикрыться, что единственный способ — это блокировка, а их никто никогда не заблокирует», — объяснил он.

Ранее в мае сообщалось, что Роскомнадзор допустил замедление трафика сервисов Google в случае, если угрозы от них будут превышать пользу. Запрещенную информацию, которая в настоящее время присутствует в продуктах корпорации, в регуляторе посчитали «ложкой дегтя в бочке с медом».

Регулятор также пригрозил санкциями в отношении Facebook и принадлежащего Google видеосервиса YouTube из-за «противоправных материалов» на страницах этих интернет-платформ.