"ВКонтакте" добавила в приложение голосового помощника. С Марусей многие сервисы VK становятся доступнее и удобнее: например, всего одной командой можно включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей.

Маруся помогает работать не только с социальной сетью, но и с другими сервисами, входящими в экосистему: читать Почту, рассказывать свежие новости или прогноз погоды, заказывать еду или такси. Также у Маруси есть и собственные навыки — она умеет отвечать на вопросы обо всём на свете, ставить напоминания и записывать покупки, играть в игры, управлять умным домом, подбирать музыку под настроение, искать рецепты и просто болтать с пользователем.

"ВКонтакте" Марусю можно найти во вкладке «Сервисы». Чтобы начать диалог, достаточно кликнуть по иконке голосового помощника. Со временем набор навыков Маруси будет увеличиваться.

Маруся станет доступна всем пользователям VK в течение дня.