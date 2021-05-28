Microsoft выпустила Edge 91

В Edge 91 появились функции, направленные на повышение производительности приложения, новые темы оформления, а также исправления разных ошибок. Microsoft утверждает, что Edge 91 является самым быстрым браузером для Windows.

В обновлённом обозревателе появился режим «Спящих вкладок», после активации которого неактивные вкладки будут выгружаться из памяти, чтобы снизить объём потребляемых ресурсов. В настройках браузера можно указать, через сколько часов неиспользуемая вкладка может считаться неактивной. По данным Microsoft, такой подход позволяет до 82 % снизить потребление памяти приложением. В дополнение к этому введена функция «Ускорение запуска», благодаря которой некоторые процессы Edge запускаются в фоновом режиме при загрузке операционной системы. Такой подход позволяет значительно ускорить запуск обозревателя.

Разработчики доработали функцию «Покупки», предназначенную для того, чтобы помогать пользователям при покупках чего-либо в интернете. Пользователи теперь могут применять не только купоны на получение скидки, но и получать кешбек в виде бонусов Bing Rebates при покупке товаров в магазинах-партнёрах. К сожалению, на территории России этот сервис в настоящее время не работает.

Обновление браузера включает в себя несколько новых функций, связанных с обработкой PDF-файлов. Обновление сделает «более плавным и последовательным» выделение текста в PDF-файлах, позволит отправлять на печать текущую страницу документа. Кроме того, появилась поддержка цифровых подписей документов, что может оказаться важным для корпоративных клиентов. Разработчики также оптимизировали функцию прокрутки документов, благодаря чему взаимодействовать с файлами формата PDF станет удобнее.

В Edge 91 появилась поддержка API-интерфейсов распознавания речи при использовании голосовых команд во время взаимодействия с веб-контентом. В дополнение к этому разработчики добавили новые красочные темы с возможностью настройки под каждый отдельный профиль пользователя. Ещё браузер теперь в блокирует автоматическое воспроизведение видео.

Microsoft начала постепенное развёртывание Edge 91 для пользователей всех совместимых устройств. Ожидается, что он станет доступен для установки в ближайшее время.