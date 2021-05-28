В МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy M12

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy M12. Главные отличительные особенности новинки – емкий аккумулятор, разнообразные возможности фотосистемы и демократичная цена.

Samsung Galaxy M12 оснащен большим 6,5-дюймовым дисплеем с V-образным вырезом для фронтальной камеры. Разрешение экрана составляет 720x1600 пикселей, что соответствует стандарту HD+. На заднюю поверхность нанесен необычный рисунок, для которого характерна шероховатая ребристая текстура – он придает смартфону неповторимый облик и в то же самое время улучшает «сцепление» с рукой.

Samsung Galaxy M12 получил квадрокамеру с главным модулем на 48 Мп, широкоугольный объектив на 5 Мп, модуль для макросъемки на 2 Мп и сенсор глубины, который поможет отрегулировать глубину резкости на фотографиях. С помощью фронтальной камеры на 8Мп легко сделать качественные селфи, а благодаря эффекту Боке красиво размыть задний фон.

Высокое быстродействие новинки в играх и других приложениях обеспечивает мощный процессор, выполненный по 8-нанометровой технологии. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань. Поддерживается установка карт памяти microSD до 1 ТБ. Предусмотрено и наличие модуля NFC для осуществления бесконтактной оплаты. А благодаря внушительному аккумулятору емкостью 5000 мАч c поддержкой быстрой зарядки 15 Вт устройство выдержит пару дней, даже при активном использовании.

Samsung Galaxy M12 с 3/32 ГБ памяти можно приобрести за 439 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 39,90 рубля, а на два года – 19,08 рубля.

Версию Samsung Galaxy M12 с 4/64 ГБ можно забрать за 509 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 46,27 рубля, а на два года – 22,13 рубля.