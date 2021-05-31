В WhatsApp передумали отключать пользователей за отказ от новых правил

Мессенджер WhatsApp отказался от планов ограничивать работу профилей пользователей, если те не примут новую политику конфиденциальности. Владелец мессенджера компания Facebook пошла на попятную под давлением нескольких государств.

Руководство WhatsApp было готово отключать возможность совершения звонков и отправки сообщений пользователям, которые не согласились с новой политикой конфиденциальности. Она подразумевает передачу пользовательских данных Facebook, чтобы соцсеть затем использовала их для таргетинга рекламы. Новые правила вступили в силу 15 мая.

Как оказалось, попытка Facebook полностью провалилась. В дело вмешались политики нескольких стран, давшие ей отпор. В частности, власти Турции 21 мая заявили, что WhatsApp будет работать в стране без каких-либо ограничений, даже если не соглашатьсяна новую политику. Как этого удалось добиться, остается неизвестным.

В конце мая свое недовольство выразили и власти Индии. Они попросили отозвать политику, но не уточнили, что будет, если Facebook не сделает этого.

Более резко отреагировала Германия. Комиссар Гамбурга по защите данных и свободе информации запретил Facebook собирать и обрабатывать данные немецких пользователей WhatsApp в течение следующих трех месяцев.

Впрочем, целиком отказываться от новой политики конфиденциальности разработчики WhatsApp не стали. Мессенджер по-прежнему будет делиться данными с Facebook. Тем же, кто не дал согласие на новыми условиями, WhatsApp теперь будет периодически выводить напоминания.