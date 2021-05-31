Датская разведка помогала АНБ следить за Меркель и Штайнмайером

Агентство национальной безопасности США использовали свои связи со спецслужбами Дании для слежки за высокопоставленными лицами во Франции, Швеции, Норвегии и Германии. Как сообщает национальная телерадиокомпания Дании DR, это показало внутреннее расследование, проведенное датской военной разведкой в 2015 году. Самой DR стало известно о расследовании от источника, принимавшего в нем непосредственное участие.

Как показало расследование, в 2012-2014 годах через датские информационные кабели АНБ США следило за политической верхушкой вышеупомянутых государств, в том числе за тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером, который в то время занимал пост министра иностранных дел Германии, а ныне является федеральным президентом ФРГ, и экс-министром финансов Пеером Штайнбрюком.

Дания, являющаяся близким союзником США, имеет несколько ключевых станций для подводных интернет-кабелей, идущих в Швецию, Норвегию, Германию, Голландию и Великобританию и из них.

По данным DR, датская разведка инициировала расследование в 2014 году после публикации Эдвардом Сноуденом ряда документов о деятельности АНБ.

"Это абсурд, что дружественные спецслужбы действительно перехватывают данные и шпионят за высокопоставленными представителями других стран. С политической точки зрения я расцениваю это как скандал", — заявил Штайнбрюк немецкой телерадиокомпании ARD.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил в эфире шведской телерадиокомпании SVT, что "требует полной информации по данному вопросу". По словам министра обороны Норвегии, он "отнесся к обвинениям со всей серьезностью".

В пресс-службе Ведомства федерального канцлера Германии заявляют, что они узнали о слежке за канцлером только сейчас, от обратившихся за комментариями журналистов. В АНБ пока никак не комментируют заявление DR, а в управлении Директора национальной разведки США и в датской разведке от комментариев воздерживаются.