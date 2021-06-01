Названа дата выхода смартфонов серии Honor 50

Компания Honor анонсировала дату презентации, посвященной выходу моделей Honor 50. Мероприятие пройдет 16 июня. Предполагается, что будут представлены смартфоны Honor 50 и Honor 50 Pro, но не исключено, что в этот день состоится показ "топовой" модели — Honor 50 Pro+. А пока выпущен тизер, на котором можно рассмотреть отдельные элементы и особенности дизайна.

Точно известно, что Honor 50 будет работать на новом чипе Snapdragon 778G, использующем 6 нм техпроцесс. А вот о платформе Honor 50 Pro достоверной информации нет. Предполагается, аппарат получит Snapdragon 888. Еще одно отличие — в мощности быстрой зарядки. У базовой версии она должна быть на 66 Вт, а у Pro — 100 Вт.

50-й серии приписывают OLED-дисплеи, минимум 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, а также многомодульную основную камеру.

Конечно, пользователей за пределами Китая волнует наличие в Honor 50 сервисов Google. Согласно последним утечкам, сервисы смартфоны получат и на глобальный рынок придут.