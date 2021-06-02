Huawei показала изображение первого смартфона под управлением HarmonyOS 2.0

Сегодня состоялась презентация компании Huawei, в ходе которой впервые официально было показано изображение флагманского смартфона P50.

Новинка будет работать под управлением HarmonyOS 2.0. Стоит отметить, что именно этот смартфон будет первым с Harmony OS "из коробки".

Однако дата презентации озвучена на мероприятии не была, поэтому пока можно посмотреть другие новинки компании. Презентация прошла сегодня, 2 июня.