Huawei показала изображение первого смартфона под управлением HarmonyOS 2.0

Сегодня состоялась презентация компании Huawei, в ходе которой впервые официально было показано изображение флагманского смартфона P50.
Новинка будет работать под управлением HarmonyOS 2.0. Стоит отметить, что именно этот смартфон будет первым с Harmony OS "из коробки".
Однако дата презентации озвучена на мероприятии не была, поэтому пока можно посмотреть другие новинки компании. Презентация прошла сегодня, 2 июня.
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