Стала известна десятка самых мощных смартфонов мая

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых мощных смартфонов за май текущего года. Тестирование проводилось на 9-й версии AnTuTu, которая включает в себя новый тест GPU, а также обновленные тесты CPU, памяти и хранилища.
Список самых мощных флагманских смартфонов включает только устройства, базирующиеся на чипсете Snapdragon 888 (в скобках указаны баллы).
- Black Shark 4 Pro (830.022);
- Red Magic 6 Pro (829.900);
- OnePlus 9 Pro (828.748);
- OPPO Find X3 Pro (824.451);
- Vivo X60 Pro+ (819.738);
- iQOO 7 (817.876);
- OnePlus 9 (815.515);
- ASUS ROG Phone 5 (812.831);
- Realme GT (812.697);
- Xiaomi Mi 11 Ultra (803.790).
Также был составлен рейтинг самых мощных смартфонов среднего класса. В него вошли модели, базирующиеся сразу на семи различных процессорах от трех производителей: Qualcomm, Huawei и MediaTek.
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G (530.646);
- Redmi 10X 5G (455.473);
- iQOO Z3 (446.010);
- Huawei nova 8 Pro (438.835);
- Huawei nova 8 (435.575);
- Honor 30 (434.827);
- Honor X10 (412.814);
- Redmi Note 9 Pro 5G (404.472);
- OPPO Reno 5 5G (403.625);
- Redmi Note 9 5G (398.213).
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