Стала известна десятка самых мощных смартфонов мая

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых мощных смартфонов за май текущего года. Тестирование проводилось на 9-й версии AnTuTu, которая включает в себя новый тест GPU, а также обновленные тесты CPU, памяти и хранилища.

Список самых мощных флагманских смартфонов включает только устройства, базирующиеся на чипсете Snapdragon 888 (в скобках указаны баллы).

Black Shark 4 Pro (830.022); Red Magic 6 Pro (829.900); OnePlus 9 Pro (828.748); OPPO Find X3 Pro (824.451); Vivo X60 Pro+ (819.738); iQOO 7 (817.876); OnePlus 9 (815.515); ASUS ROG Phone 5 (812.831); Realme GT (812.697); Xiaomi Mi 11 Ultra (803.790).

Также был составлен рейтинг самых мощных смартфонов среднего класса. В него вошли модели, базирующиеся сразу на семи различных процессорах от трех производителей: Qualcomm, Huawei и MediaTek.