Стала известна десятка самых мощных смартфонов мая

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых мощных смартфонов за май текущего года. Тестирование проводилось на 9-й версии AnTuTu, которая включает в себя новый тест GPU, а также обновленные тесты CPU, памяти и хранилища.

Список самых мощных флагманских смартфонов включает только устройства, базирующиеся на чипсете Snapdragon 888 (в скобках указаны баллы).

  1. Black Shark 4 Pro (830.022);
  2. Red Magic 6 Pro (829.900);
  3. OnePlus 9 Pro (828.748);
  4. OPPO Find X3 Pro (824.451);
  5. Vivo X60 Pro+ (819.738);
  6. iQOO 7 (817.876);
  7. OnePlus 9 (815.515);
  8. ASUS ROG Phone 5 (812.831);
  9. Realme GT (812.697);
  10. Xiaomi Mi 11 Ultra (803.790).

Также был составлен рейтинг самых мощных смартфонов среднего класса. В него вошли модели, базирующиеся сразу на семи различных процессорах от трех производителей: Qualcomm, Huawei и MediaTek.

  1. Xiaomi Mi 11 Lite 5G (530.646);
  2. Redmi 10X 5G (455.473);
  3. iQOO Z3 (446.010);
  4. Huawei nova 8 Pro (438.835);
  5. Huawei nova 8 (435.575);
  6. Honor 30 (434.827);
  7. Honor X10 (412.814);
  8. Redmi Note 9 Pro 5G (404.472);
  9. OPPO Reno 5 5G (403.625);
  10. Redmi Note 9 5G (398.213).

 

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Опубликовал: KVbot,

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