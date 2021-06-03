Сайт Stack Overflow поменял владельца

Как сообщил Wall Street Journal, платформа для онлайн-обучения технических специалистов Stack Overflow продана за $1.8 млрд. Покупателем выступила инвестиционная компания Prosus. Ее материнской компанией является Naspers, которая владеет различными долями в Tencent, Mail.ru Group и Avito.

Stack Overflow — форум для ИТ-специалистов, который начал работу в 2008 году. Сейчас он входит в топ-50 самых посещаемых ресурсов Интернета. На форуме есть огромное количество подсайтов с полезной информацией не только по программированию, но и, например, по русскому языку и фитнесу. В общей сложности, база сервиса содержит более 52 млн вопросов и ответов.

Новый владелец обещает, что Stack Overflow останется независимой команией, а все ее сервисы продолжат работать в прежнем режиме. Prosus же собирается использовать разработки Stack Overflow для развития сервисов и технологий для удаленной работы и онлайн-обучения сотрудников.