"ВКонтакте" выпустит приложение для смарт-часов

"ВКонтакте" анонсировала выпуск адаптированного приложения для умных часов на базе Harmony OS. Оно будет доступно пользователям уже в этом году.

С его помощью пользователи смогут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, а также делиться друг с другом изображениями прямо с часов. Это позволит общаться со своими друзьями и коллегами "на ходу" — во время покупок, занятий спортом или в бизнес-поездках. При этом все уведомления будут сразу появляться на экране: ни одна важная новость не останется без внимания.

К концу лета с помощью приложения "ВКонтакте" для смарт-часов можно будет управлять музыкой: включать и перелистывать треки, делиться ими с друзьями.

Позже "ВКонтакте" интегрирует в умные часы и другие сервисы экосистемы. С приложением VK пользователи могут решать разные повседневные задачи, не покидая платформу: совершать покупки, подбирать жилье и работу, смотреть расписание матчей. Новое приложение для носимых устройств поможет не пропустить старт видеотрансляции, прибытие такси или курьера, который доставил еду.