В работе Mail.Ru произошел сбой

Пользователи Mail.Ru сообщили о сбое в работе сервисов компании. По данным портала DownDetector, проблемы начались около 13:30.

О неполадках в работе Mail.Ru написали более четырех тысяч человек. 66 процентов из них рассказали, что не смогли воспользоваться почтой. Еще 26 процентов отметили, что на их устройствах не загружался сайт Mail.Ru. Остальные пожаловались на проблемы с авторизацией.

Предыдущий крупный сбой в работе Mail.Ru произошел в конце января. Тогда пользователи также пожаловались на невозможность воспользоваться почтовым ящиком, зайти на сайт и авторизоваться.